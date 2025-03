Lørenskog og Nannestad topper listen over kommunene med størst prosentvis befolkningsøkning. Vi flytter ikke inn i hovedstaden, men vil gjerne jobbe der – og bo i en av nabokommunene. Befolkningen i Lørenskog har økt med 7.000 personer de siste fem årene – fra 41.000 til 48.000. Nannestad har fått 2.000 nye innbyggere og har i dag drøyt 16.000 innenfor kommunegrensene.

Ålesund ser ut til å være den minst populære kommunen i Norge, men den kraftige nedgangen skyldes i første rekke at Haram ble skilt ut som egen kommune i januar for et år siden. Neste ut, som da er den kommunen som har opplevd størst prosentvis befolkningsnedgang de siste fem årene, er Måsøy.

Søylene angir hvor mange prosent befolkningen i kommunen har endret seg de siste fem årene.:

Kilde: SSB