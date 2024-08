Google trekker omstridt OL-reklame etter storm av kritikk

Reklamekampanjen, som bærer navnet «Kjære Sydney», var ment å vise fram egenskapene til AI-verktøyet Gemini. Den viser en far som varmt beskriver hvordan verktøyet ble benyttet slik at datteren kunne skrive et fanbrev til den amerikanske friidrettsstjernen Sydney McLaughlin-Levrone.

TV-seere har kritisert reklamen for å fremme forestillingen om at foreldre burde overbevise barna sine om å stole på AI framfor for å lære å uttrykke seg på egen hånd.

«Selv om annonsen ble testet før den ble sendt, har vi, gitt tilbakemeldingene, besluttet å fase annonsen ut av OL-planene vår,» sier en Google-talsperson til nyhetsbyrået AFP.

Kritiske innlegg mot reklamen har dukket opp på en rekke Innlegg i sosiale medier-plattformer. Spørsmålene som stilles er om annonsen tegner et positivt bilde av en dystopisk framtid der menneskelig kreativitet svekkes til fordel for AI.

Medieprofessor ved Syracuse University i USA, Shelly Palmer, sier reklamen antyder at en dårlig formulert melding signert et generativt AI-verktøy kan uttrykke en persons følelser bedre enn vedkommende selv.

– Denne reklamefilmen, som viser at et barn bruker AI for å skrive et fanbrev til helten sin, er elendig, skrev forfatter Linda Holmes i et innlegg på BlueSky.

– Hvem vil ha et AI-skrevet fanbrev?

Tidligere i år lanserte også Apple en reklamefilm der musikkinstrumenter, malingsbokser og annet kreativt utstyr ble knust og erstattet av en iPad til tonene av en sang med tittelen «All I Ever Need Is You.»

(©NTB)