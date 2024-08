Amerikansk forretningsmann ønsker å kjøpe Everton

Den 58 år gamle amerikaneren kan ikke eie aksjer i to Premier League-klubber samtidig. Det tvinger ham til å forlate Palace-prosjektet dersom han skal gå tungt inn i Everton.

Tidligere denne måneden skal Everton-eier Farhad Moshiri ha gitt Textor eksklusivitet i en periode framover med hensyn til å kjøpe klubben.

I en uttalelse på egne nettsider fredag avslører Textor at han har forsøkt å øke sin eierandel i Palace, slik at han fikk kontroll over London-klubben. Nå har han i stedet vendt oppmerksomheten mot Everton.

– Vi kan bekrefte at vi er interessert i å selge våre aksjer i Crystal Palace, i stor grad for å kunne forfølge et mulig forhold til Everton og miljøet der, sier Textor.

Eier mange klubber

Amerikanerens selskap, Eagle Football Holdings, har allerede eierandeler i en rekke andre fotballklubber, blant dem franske Lyon, brasilianske Botafogo og belgiske Molenbeek.

– Tillit opptjenes ikke raskt hos supporterne, men jeg tror at vi er spesielt godt kvalifisert til å tjene dem og levere resultater, sier Textor.

– Jeg tror at det er mer sannsynlig enn ikke at jeg snart kan omtale en ny klubb som «min klubb». Tiden vil vise, legger han til.

To andre forsøk på å kjøpe Everton har kollapset det siste året. Amerikanske investorer sto også bak dem.

Utforbakke

Den britisk-iranske forretningsmannen Farhad Moshiri investerte tungt i spillerstallen og startet også arbeidet med et nytt stadion da han overtok kontrollen over Merseyside-klubben i 2016.

Everton har imidlertid bokført store økonomiske tap under hans regjeringstid, og resultatene på banen har i tillegg vært dårlige.

Klubben har kjempet for å unngå nedrykk de siste tre årene og ble trukket åtte poeng forrige sesong for brudd på økonomiske regler.

Everton innledet inneværende sesong med 0-3-tap for Brighton sist helg.

(NTB)