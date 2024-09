Bettingselskapene pøser inn milliarder i Premier League: – Tjener på at forbrukeren taper penger

I april i fjor besluttet Premier League at klubbene forbys å ha bettingselskaper som draktsponsor fra 2026/2027-sesongen.

To år før forbudet trer i kraft har Aston Villa, Bournemouth, Brentford, Crystal Palace, Everton, Fulham, Leicester, Nottingham Forest, Southampton, West Ham og Wolverhampton alle et spillselskap som hovedsponsor på egen kampdrakt. Ifølge en rapport fra GlobalData er avtalene verdt til sammen 135,43 millioner dollar (1,4 milliarder norske kroner).

Sist sesong var det samme antallet sju.

– Utviklingen viser hvor lukrativ denne bransjen er og hvor effektiv reklameplakat fotballen er for disse selskapene. Dette er selskaper som tjener på at forbrukeren skal tape penger. Derfor regulerer vi spillbransjen i Norge med tapsgrenser, og vi har tatt ned markedsføringen som Norsk Tipping kan drive med, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet til NTB.

I Norge har Norsk Tipping enerett på en lang rekke pengespill. De største pengespillene i landet tilbys med andre ord innenfor en enerettsmodell.

– Våre undersøkelser viser at mange norske spillere fremdeles tror disse internasjonale selskapene er lovlige i Norge, på grunn av den omfattende markedsføringen som skjer i det internasjonale markedet. Gjennom betalingsforbudet vi har, vil norske spillere risikere å ikke få utbetalt gevinster om de spiller på disse selskapene, fortsetter Hamar.

Får svar

Norsk bransjeforening for onlinespill (NBO) er en interesseorganisasjon som jobber for å «fremme ansvarlig og bærekraftig regulering av norsk spillpolitikk». Generalsekretær Carl Fredrik Stenstrøm reagerer på Hamars utsagn om at internasjonale selskaper «tjener på at forbrukeren skal tape penger».

– Norsk Tipping bruker hvert år flere hundre millioner kroner på sponsing og reklame i Norge, samtidig som de åpenbart akkurat like mye «tjener på at forbrukeren taper penger». Det vi trenger i Norge, er et marked med seriøse aktører, som er underlagt streng kontroll og bidrar til å virkelig bekjempe problemspilling, forteller han til NTB.

Han påpeker samtidig at nordmenn «har full anledning til å spille hos de selskapene de selv ønsker å spille hos».