Bolt mistet 135 millioner kroner – sjokkert over mangel på informasjon

Det er i et intervju med avisen The Gleaner at Bolts advokat uttaler seg som bedragerisaken den tidligere sprintkongen har havnet i.

I fjor ble Bolt og en lang rekke andre klienter svindlet for store verdier de hadde stående på kontoer hos det jamaicanske investeringsselskapet Stocks and Securities Limited (SSL).

Nå er Bolt frustrert over at han ikke har fått noen oppdateringer rundt etterforskningen som ble igangsatt i etterkant. Den er blant andre amerikanske FBI koblet inn i.

Pengene er angivelig fortsatt borte.

– Vi har ikke fått det minste informasjon om resultatet av etterforskningen. Så vi vet ikke hvem som tok pengene eller hvem vi kan henvende oss til, for alt er nå hemmeligstemplet, sier advokat Linton Gordon.

Han representerer verdensrekordholderen på 100 og 200 meter.

Gordon henviser til at finansministeren på Jamaica, Nigel Clarke, tidligere har lovet en storstilt etterforskning i saken. Nå reagerer advokaten på Bolts vegne.

– Han er veldig frustrert og skuffet. Han er rett og slett sjokkert og lei seg over et land han har satt på kartet, og at han plasserte pengene sine i en institusjon i der, men nå har mistet dem eller ikke kan få dem tilbake, sier Gordon.

Bolt har tidligere uttalt at pengene han hadde hos SSL, skulle sikre pensjonstilværelsen.

SSL opplyste i forrige uke at planene om å betale kundene tilbake går i riktig retning.

(©NTB)