Nederlandske ASML får ikke sende databrikkemaskiner til Kina

ASML opplyste i en uttalelse sent mandag at den nederlandske regjeringen hadde trukket tilbake eksportlisensen på et ikke-spesifisert antall maskiner, noe som «rammer et lite antall kunder i Kina».

ASML er Europas største produsent av maskiner som lager de mikroskopiske kretsene i databrikker, utstyr til såkalt nanolitografi. Det har dermed en sentral posisjon i et marked verden er stadig mer avhengig av.

Vesten mot Kina

Databrikker er å finne i alt fra mobiltelefoner til biler, og er blitt ytterst nødvendige for å holde den globale økonomien i gang.

Følgelig har kappløpet om produksjonen av dem blitt en geopolitisk slagmark, og vestlige land har forsøk å begrense Kinas tilgang.

USA innførte i oktober strengere eksportrestriksjoner på databrikker, noe som vekket harme i Beijing. Nederland innførte i fjor en lov som gir myndighetene makt til å vurdere utenlandske investeringer i teknologisektoren og stanse oppkjøp med henvisning til nasjonal sikkerhet.

Nederland, Japan og USA har ifølge Bloomberg innledet et samarbeid for å begrense eksport av databrikketeknologi til Kina, og før jul var Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol på besøk i Nederland. Målet for besøket var å danne en tettere allianse om halvledere og databrikker.

Kinesisk harme

Kina oppfordret tirsdag Nederland til å «respektere lover og markedsstabiliteten». Talsperson Wang Wenbin gikk hardt ut mot det han kaller USAs «bøllete oppførsel», etter rapporter fra Bloomberg om at amerikanske tjenestepersoner kontaktet den nederlandske regjeringen og ASML i fjor i håp om å få stanset forsendelsene av maskinene.

Slike handlinger er alvorlige brudd på internasjonale handelsregler, gjør stor skade på databrikkeindustrien og skader tryggheten og stabiliteten i internasjonale industri- og forsyningskjeder, sier Wang.

Det har også vært bekymring for at Beijing kan innføre egne eksportrestriksjoner på gallium og germanium, to sjeldne metaller som er essensielle i produksjonen av databrikker.

Kina kunngjorde i desember at de ville stanse eksporten av en rekke teknologier for behandling av sjeldne metaller. Wang advarte tirsdag om at USA «uunngåelig vil lide konsekvensene av sine egne handlinger».

(NTB)