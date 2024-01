Svak start på det nye børsåret

En PMI-måling fra eurosonen endte opp på bare 47,0 i desember, etter å ha steget til 47,6 i den foregående måneden. På forhånd var en økning til 48,0 ventet. Indeksen har nå vært i kontraksjonsmodus i seks måneder på rad, noe som betyr at eurosonen høyst sannsynlig er inne i en resesjon. I desember falt aktiviteten i både industrien og tjenesteytende sektor.

De skuffende makrotallene bidro til at euroen ved 16-tiden tirsdag hadde svekket seg med 0,7 prosent mot amerikanske dollar, samtidig som børsindeksen Stoxx 600 falt med 0,3 prosent. Renten på tiårige tyske og amerikanske statsobligasjoner var likevel opp med henholdsvis 0,02 og 0,07 prosentpoeng.

Tiltagende konflikt i Rødehavet bidro til renteoppgangen, ettersom angrepene på skip i området øker skipenes seilingsdistanser og dermed transportkostnadene for alt fra råolje til containere fulle av ferdige produkter. Derivatmarkedet priser nå inn en 33 prosent sjanse for at Fed kutter styringsrenten med minst 1,75 prosentpoeng i år, mens dette ble regnet som 49 prosent sannsynlig den 29. desember.

Blant enkeltaksjene var Tesla i nyhetene. Musk-konsernet leverte 485.000 elbiler i fjerde kvartal, noe som innebærer at Teslas tidligere forventning om minst 1,8 millioner solgte kjøretøyer i 2023 ble innfridd. Leveransene økte med 38 prosent i fjor, mens produksjonen bykset med 35 prosent. Salgsveksten sank fra 40 prosent i 2022, men var bedre enn konsensusestimatet. Tesla-kursen var tirsdag ettermiddag tilnærmet uendret.

I Nederland har myndighetene tatt grep for å begrense ASMLs eksport av utstyr for produksjon av elektroniske brikker til Kina. Salget av to systemer vil rammes, men ledelsen venter likevel ingen alvorlig negativ effekt på årets finansielle resultater. Aksjen falt uansett nesten 3 prosent. I USA fikk to relaterte selskaper, Applied Materials og Lam Research, en nedtur på 3–4 prosent. Også de amerikanske brikkeprodusentene AMD, Intel og Nvidia fikk kursfall på 3–4 prosent.