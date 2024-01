Scott Kerrison er utnevnt som ny økonomidirektør i Otello, som frem til 2017 het Opera Software, kommer det frem i en en børsmelding etter stengetid tirsdag.

Kerrison ble med i selskapet tilbake i 2019 og hadde tidligere rollen som regnskapssjef.

Otello-aksjen endte årets første handelsdag opp 0,5 prosent til 7,96 kroner.

Flere omrokeringer

På nyttårsaften kom meldingen om at adm. direktør i Otello, Lars Boilesen, hadde inngått en avtale med styret i selskapet om å gå over i en rolle som rådgiver med virkning fra 31. desember.

Boilesen har vært ansatt i Otello i over 20 år. Først som salgssjef, så senere som styremedlem, før han ble ansatt som adm. direktør i 2010.

Inn som ny toppsjef i Otello kom Jason Hoida. Han har vært en del av Otellos ledelse siden 2009, og har ifølge meldingen jobbet tett med Boilesen ved alle aspekter av virksomheten, inkludert alle større transaksjoner.

– Vi er veldig heldige som har noen av Jasons kaliber på listen vår som kan ta over stafettpinnen. Jason og Lars har jobbet sammen i over et tiår, og jeg er sikker på at de også i sine nye respektive roller vil fortsette å drive aksjonærverdier, sier Christensen.