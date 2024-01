«Last man standing»-aksje stuper i førhandelen

Natt til torsdag skrev CNBC at Deutsche Bank mener det israelske selskapet Mobileye blir det siste selskapet som står igjen i kappløpet for å utvikle førerløse biler.

Deutsche Bank skal ha uttalt at Mobileyes prisnivå og modulære tilnærming til avanserte kjøresystemer blir stadig mer attraktive sammenlignet med konkurrentene, som sliter med kompleksiteten og kostnadene.

«Vi tror at Mobileye raskt blir en «last man standing» innen kjøretøyautonomi, med troverdig og rimelig teknologi allerede på veiene, i skarp kontrast til de store problemene mange av bransjens alternative løsninger opplever,» skal Deutsche Bank-analytiker Emmanuel Rosner ifølge CNBC ha kommentert til klienter før jul. Rosner forventet at aksjen skulle stige med 15 prosent i løpet av de neste 12 månedene.

Kurskollaps

Torsdag stuper imidlertid aksjen på børs, og i førhandelen ved 14-tiden lå aksjen ned over 25 prosent før åpning til 29,10 dollar.

Kursfallet kommer i kjølvannet av at selskapet la frem et resultatvarsel der Mobileye meldte at inntektene for første kvartal vil bli om lag 50 prosent lavere enn i samme periode året før, da selskapet rapporterte 458 millioner dollar i inntekter.

Analytikere sporet av FactSet hadde forventet inntekter på $557 millioner for perioden, ifølge Marketwatch.

I en pressemelding meldte selskapet at det har «blitt klar over overskuddslager hos våre kunder,» som representerer anslagsvis 6 til 7 millioner enheter av selskapets EyeQ-produkt.

«Da bekymringene knyttet til forsyningskjeden har avtatt, forventer vi at våre kunder vil bruke det aller meste av dette overskuddslageret i første kvartal av året,» meldte selskapet.

Mobileyes nye helårsprognose innebærer inntekter på mellom 1,83 og 1,96 milliarder dollar, mens analytikere hadde estimert 2,56 milliarder dollar.

I tillegg til Deutsche Bank hadde også RBC Capital Markets og Mizuho Securities optimistiske estimater for Mobileye, med kursmål på henholdsvis 54 og 48 dollar.