Novo Nordisk, kjent for sin suksessfulle fedmebehandling Wegovy, har inngått forskningssamarbeid med to bioteknologiselskaper, skriver Bloomberg. Novo-aksjen er opp 3,6 prosent i dag, og handles for 729 danske kroner. På et år er aksjen opp over 50 prosent.

Avtalene, verdt så mye som 1,1 milliarder dollar, fokuserer på utvikling av nye teknologier for å bekjempe sykdommer knyttet til overvekt.



Begge prosjektene er i en tidlig forskningsfase og langt fra å nå pasientene. De er en del av Novo Nordisks innsats for å utvide sin eksperimentelle produktportefølje og opprettholde sin ledende posisjon i det raskt voksende feltet for fedmemedisiner.

To ulike innfallsvinkler

Det første prosjektet, i samarbeid med Omega Therapeutics, tar sikte på å behandle fedme ved å øke metabolismen gjennom kroppens egne genreguleringsmekanismer, i motsetning til å redusere appetitten. Det andre prosjektet, med Cellarity, fokuserer på en medisin mot en fedmerelatert leversykdom kjent som metabolsk dysfunksjon-assosiert steatohepatitt, eller MASH.