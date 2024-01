DNB-forvalter: Kunstig intelligens og gunstig prising er viktigst

– For første gang på tre år forventer vi en normal forbrukerøkonomi, uten påvirkninger eller ettervirkninger av corona, forteller Tandberg-Johansen, som forvalter DNBs teknologifond sammen med Sverre Bergland, Erling Thune, Erling Haugan Kise og Marius Wennersten.

– Varelagrene er normalisert, og etterspørselen vil i større grad bli drevet av de underliggende trendene og selskapenes markedsposisjoner.

Forvalteren påpeker at etterspørselen etter varer, spesielt konsumerelektronikk, økte kraftig under pandemien, da folk tilbrakte mer tid hjemme og trengte bedre teknologi for å arbeide og underholde seg.

– Overforbruket av varer hang sammen med et markant underforbruk av tjenester, særlig innen reise- og uteliv, og etter pandemien tok folk igjen det tapte tjenesteforbruket og reduserte vareforbruket, utdyper han.

– Disse effektene var med oss både i 2022 og 2023, men nå vender vi tilbake til en mer balansert forbrukerøkonomi.

AI er viktigst

DNB-teamets investeringsstrategi er blant annet basert på en tese om at kunstig intelligens (AI) vil forbli den største driveren for endring.

– Vi ser også store muligheter i lavt prisede selskaper, tilføyer Tandberg-Johansen.

– Våre største investeringer inkluderer Ericsson, Nokia, Samsung og Meta.

Forvalteren påpeker at de to førstnevnte selskapene i det seneste året har vunnet viktige slag om fremtidige royaltyinntekter fra patenter i mobilmarkedet, noe han mener utgjør nesten halvparten av selskapenes verdier. Dessuten er kundenes varelagerkorreksjon over, så Tandberg-Johansen forventer en stabil etterspørsel.

– Begge selskapene handler på 9-10 ganger estimert inntjening i 2025, har sterke balanser, vil generere sterk kontantstrøm i de kommende årene, og har trolig en oppside på mer enn 50 prosent, fortsetter han.

– Nokia har i tillegg skjerpet fokuset på områder der de har høy markedsandel, noe som potensielt vil bedre lønnsomheten ytterligere.

PLUKKER TEKNOLOGIAKSJER: Anders Tandberg-Johansen er del av gruppen som forvalter DNBs teknologifond, sammen med Sverre Bergland, Erling Thune, Erling Haugan Kise og Marius Wennersten. Foto: Stig B. Fiksdal

Styrer unna Apple

Meta, som omfatter Instagram, Facebook og WhatsApp, fortsetter på sin side å ta andeler av brukernes tid.

Aksjen handler på lignende multipler som markedet generelt, selv om vekstutsiktene er betydelig bedre.

– I minnemarkedet, der Samsung er en dominerende aktør, har vi hatt et par utfordrende år etter etterspørselsjokket under pandemien, sier Tandberg-Johansen videre.

– Prisene på minne har begynt å stige, ettersom AI stiller store krav til High Bandwidth Memory.

Ifølge forvalteren innebærer prisingen på 12 ganger 2025-estimatet et godt risiko/avkastningsforhold. DNBs teknologiteam unngår derimot aksjer som Apple, som har en P/E på 26 og relativt krevende estimater.