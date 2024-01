Arash Saidi grunnla AI-selskapet Kindly, tidligere Convertelligence, sammen med John Antonio Nilsen. i 2016.

NY SJEF: Gunnar Bjørkavåg tar over den daglige styringen i Kindly. Foto: Øyvind Elvsborg

Men nå har Saidi lyst til å fokusere andre teknologiske prosjekter, men han vil fortsette i rollen som teknisk direktør frem til sommeren, før han går over til å være kun et styremedlem fra sommeren av, opplyser selskapet i en pressemelding.

Han vil også beholde eierandelen sin på 15 prosent i selskapet.

Det var DN som først omtalte saken.

Styreleder Gunnar Bjørkavåg, som tidligere har vært adm. direktør i NHST Media Group, tar over som adm. direktør og tiltrer i stillingen umiddelbart. Han vil også fortsette som styreleder, en rolle han har hatt siden høsten 2021.

Etter at Bjørkavåg sluttet i NHST Media Group har han fortsatt å jobbe for investor Erik Must, som er storeier i NHST Media Group (nå DN Media Group) og hovedaksjonær i Kindly.

Kndly har vært et tapssluk siden oppstarten, men i november sa Saidi til Finansavisen at han trodde 2024 ville være første året med overskudd. Det vil i så fall komme etter omsetningen de seneste årene har gått kraftig opp. I 2022 fikk AI-selskapet en omsetning på 47 millioner kroner, mens resultatet før skatt endte med et underskudd på 15,7 millioner kroner.