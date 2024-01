Sier opp 35 prosent av de ansatte

I 2014 kjøpte Jeff Bezos og Amazon direktestrømmetjenesten Twitch for nærmere én milliard dollar, tilsvarende seks milliarder norske kroner etter datidens kurs.

Spoler vi 10 år frem i tid taper fortsatt strømmetjenesten penger. Nå ryktes det at selskapet vil kutte 35 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Bloomberg, som har snakket med personer kjent med planene.

Sjarmoffensiv

Kuttene, som omfatter omtrent 500 ansatte, kommer etter bekymringer knyttet til tapene hos Twitch etter at flere ledende skikkelser har forlatt selskapet de siste månedene.

I desember uttalte Twitchs administrerende direktør, Dan Clancy, at selskapet ville avslutte virksomheten i Sør-Korea, der kostnadene var blitt «uoverkommelig dyre».

Siden han tiltrådte stillingen i mars 2023, har Clancy vært involvert i en sjarmoffensiv på tvers av landet for å reparere forholdet til spillkjendisene som livnærer seg ved å strømme på Twitch. Mange av dem mislikte Twitchs opprinnelige tilnærming til annonser, noe selskapet endret etter kritikk.

Forlater skipet

I de siste månedene av 2023 ble det kjent at flere av de ledende ansatte i selskapet går av. Selskapets produktdirektør gikk av, men også kundesjefen og fagsjefen meldte sin avgang. Twitch mistet også sin omsetningssjef, som jobbet med selskapet fra Amazons annonseenhet.

«Det er alltid bittersøtt når talentfulle ledere går videre for å forfølge nye muligheter. Vi er utrolig takknemlige for deres bidrag til Twitch og vårt fellesskap, og ønsker dem alt godt,» sa en talsperson for Twitch på den tiden.