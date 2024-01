Kangaroo Bidco har gjennomført det pliktige budet på Kahoot. Det opplyser selskapet i en børsmelding torsdag morgen.

Kjøpet på 48,5 millioner aksjer er dermed gjennomført. Kangroo Bidco eier nå 466,9 millioner aksjer i e-læringstjenesten, som representerer omtrent 94,75 prosent av aksjekapitalen og stemmerettene i selskapet.

Budet var på 35 kroner per aksje, hvilket vil si at selskapet betalte omtrent 1,7 milliarder kroner for de utestående aksjene.