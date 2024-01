Apple har lenge vært det mest verdifulle amerikanske selskapet, men nå er Microsoft klare til å overta tronen. I noen noen minutter fredag overtok Microsoft Apples posisjon som verdens mest verdifulle børsnoterte selskap.

En gjennomgang av selskapene fra MarketWatch argumenterer for at Apple ikke lenger er en vekstaksje og at Microsoft er den beste langsiktige investeringene av de to teknologikjempene.

STIVT SMIL: Apples konsernsjef Tim Cook har hatt en trå start på det nye året, og mistet posisjonen som verdens mest verdifulle børsnoterte selskapet i noen minutter på fredag. Foto: Bloomberg

Etter at børsen stengte fredag klarte Apple så vidt å klamre seg til toppen, med en markedsverdi på 2,892 billioner dollar, rett foran Microsofts 2,887 billioner. Hittil i år er Apple ned 3,4 prosent, mens Microsoft er opp 3,3 prosent.

Microsoft vokser raskere

En viktig faktor som trekkes frem er pris-til-fortjeneste (P/E)-verdivurderingen. Apples P/E har mer enn doblet seg de siste fem årene, fra 12,3 til 27,7 – en økning på 125 prosent. Mens Microsofts vurdering har økt med 46 prosent, til 31,7, delvis på grunn av Microsofts fortjeneste pr. aksje har økt betydelig raskere enn konkurrentens.

Apple vs. Microsoft # Apple Microsoft Andel kjøpsanbefalinger 57 90 Andel hold-anbefalinger 34 10 Andel salgsanbefalinger 9 0 Sluttkurs fredag 185,92 388,47 Konsensus kursmål 197,58 420,91 Konsensus oppside 6,3 % 8,4 % Kilde: MarketWatch

Analyser av selskapenes sammensatte årlige vekstrater (CAGR) for salg og fortjeneste pr. aksje de siste fem årene peker også på en trend. Apple har hatt rask vekst sammenlignet med S&P 500, men Microsoft har vokst enda raskere. Estimater hentet inn fra FactSet antyder at Apples vekst fremover vil ligge bak indeksen og langt bak Microsoft.

En rask vekst rettferdiggjør normalt en høyere aksjekurs, derfor gir det også mening at Microsoft nå handles til en høyere fremtidig P/E enn Apple. Men Apples premium i forhold til hele S&P 500 er vanskelig å rettferdiggjøre basert på disse tallene, skriver MarketWatch.

Anbefalinger fra analytikere styrker dette synet. Etter et sterkt 2023 for begge selskaper, er det forventet at aksjekursen vil ha en moderat vekst det kommende året, men analytikerne foretrekke Microsoft i stor grad.