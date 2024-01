Apple er ikke kjent for å gi rabatt på sine produkter, og særlig ikke de nyeste og dyreste produktene.

Men i Kina er det nettopp det Apple nå har gjort. Mellom 18. og 21. januar får kinesiske kunder 500 yuan rabatt, tilsvarende rett over 700 kroner, på blant annet selskapets dyreste iPhone 15 Pro Max.

Ifølge CNBC er de overraskende tilbudene i anledning kinesisk nyttår, som feires i midten av februar. Enkelte Mac- og iPad-modeller er også rabattert.

Konkurransen tilspisser seg

Det er ikke uvanlig at tredjepartsforhandlere har valgt å sette ned iPhone-prisene rundt høytider, men det kan være flere årsaker til at Apple selv har sett seg nødt til å gjøre det nå.

I Kina har salget av den nyeste iPhone 15-modellen vært langt dårligere sammenlignet med tidligere modeller, skriver Reuters.

Et tøffere konkurranselandskap er blant grunnene, mener Jefferies. Meglerhuset peker på at iPhone-salget var 30 prosent svakere den første uken i 2024, sammenlignet med samme uke i 2023. For hele fjoråret anslår de at salget har falt 3 prosent.

Innad i Kina tar Huawei og Xiaomi en større markedsandel med sine konkurransedyktige modeller. I høst ble det dessuten kjent at kinesiske myndigheter forbyr statlige ansatte å bruke iPhone og andre utenlandske modeller på jobb, noe som følgelig har svekket Apple.

Økt press

Nicole Peng i analyseselskapet Canalys mener det ikke var overraskende at Apple valgte å kutte prisene. Hun sier Apple er under strekt press for å øke salget globalt, og særlig i Kina.

– Det er tydelig at Huawei gjør comeback. Noen kinesiske forbrukere kan vende tilbake til å bruke Huawei, hovedsakelig som følge av patriotisme, sier hun ifølge Reuters.