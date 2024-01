SEB tror kursfesten fortsetter i Schibsted

SEB-analytiker Marcus Heiberg øker estimatene på Schibsted, og hever nå kursmål fra 325 til 345 kroner på grunn av muligheten for et ekstraordinært utbytte på opptil 25 milliarder kroner (ca. 110 kroner pr. aksje) etter den foreslåtte utskillelsen av News Media. Ikke uventet betyr det at Heiberg gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

For fjerde kvartal 2023 estimerer analytikeren at driftsresultatet (EBITDA) for Nordic Marketplaces vil være ned én prosent på årsbasis, omtrent 10 prosent under konsensus. Dette skyldes en svakere periode for oppføringer, med ni prosent underliggende omsetningsvekst og rundt 20 prosent vekst i driftskostnadene. Når analytikeren ser på Norge isolert sett forventer han at antall bruktbiltransaksjoner falt seks prosent på årsbasis i fjerde kvartal, eiendomsoppføringer gikk ned med 12 prosent og mens nye jobbannonser falt med syv prosent.

Analysefakta Aksje: Schibsted

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 345 (325)

For 2024 forventer Heiberg at volumtrendene normaliserer seg, og han ser en vekst drevet av nye tjenester og prisendringer, spesielt innen mobilitetstjenester og -løsninger, som bidrar til en underliggende omsetningsvekst på 13 prosent, i tråd med selskapets mål for 2024-2025.

Schibsted har historisk sett fokusert på synergier mellom medie- og rubrikkvertikaler, noe som har bygget sterke posisjoner. Men uten medieeiendelen vil en vertikal modell være mer skalerbar og fokusert på å realisere potensialet innen vertikaler, snarere enn mellom dem.

Heibergs økning av kursmålet er hovedsakelig drevet av strukturelle endringer i verdijustert egenkapital, som følge av utskillelsen av News Media og nedsalget i Adevinta.

Uten News Media handles Schibsted til en EV/EBITDA-multippel for 2024 på ca. 11, sammenlignet med rundt 16 som er implisert i analytikerens sum-of-the-parts-analyse. Med disse endringene, og potensialet som ligger i en mer fokusert og vertikal tilnærming, gjentar Heiberg sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tirsdag omsettes Schibsted-aksjen for 289,90 kroner, opp 0,5 prosent, og er dermed opp mer enn 50 prosent i løpet av de siste seks månedene.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.