Fra i år vil du bare trenge én lader

Nå innføres snart et regelverk som både slår et slag for miljøet, og gjør lading av blant annet mobiltelefon og hodetelefoner litt enklere. Ifølge Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har EU bestemt at USB-C skal være det eneste alternativet for lading av produkter som selges i EØS etter 7.desember 2024. Det nye regelverket sier også at kjøp av lader skal være valgfritt.

Du vil altså kunne velge om du vil kjøpe produkter med eller uten lader. I tillegg stilles det krav til merking på emballasjen, og det skal komme tydelig frem om det følger med lader eller ikke.

Dette er produktene som omfattes av regelverket, og som må kunne lades med USB-C:

Mobiltelefoner, nettbrett og lesebrett

Digitalkameraer

Videospillkonsoller

Høretelefoner (hodetelefoner og øretelefoner)

Bærbare høyttalere

Trådløse mus og trådløse tastaturer

Bærbare navigasjonssystemer

For bærbare datamaskiner gjelder kravet fra 7. april 2026.

Det er Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet som er ansvarlig for å utarbeide forskrifter i forbindelse med det nye regelverket, og det er også de som vil kontrollere at produktene som selges oppfyller kravene. Nå sendes forslaget på høring i Norge.

– Dette er et viktig bidrag for å redusere mengden med elektronisk avfall og for å få ned forbruket av råvarer og CO2-utslipp. Dette er et eksempel på at endring av regelverk skaper gevinster både for forbrukere og miljø uten at det går på bekostning av den nytten vi har av produktene, sier seksjonssjef i Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Frode Målen.