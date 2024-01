Apple har blitt nektet å selge de nyeste Apple Watch-smartklokkene i USA, etter at det oppstod en konflikt knyttet til patentet på funksjonen som måler oksygenet i blodet.

Nå skriver CNBC at selskapet vil forsøke å omgå salgsblokkeringen ved å fjerne blodoksygenfunksjonen fra klokkene. Klokkene som selges i USA vil være modifiserte. Når en bruker trykker på blodoksygen-ikonet på en modifisert klokke, vil skjermen vise en varsel som leder brukeren til en forklaring på Apples nettside.

I patentstrid

Klokkene det er snakk om er Apple Watch Series 9 og Ultra 2, og fjerningen av funksjonen skal kunne gjøre at selskapet kan selge klokkene i USA til tross for at Apple de siste månedene har vært i en tvist med legeutstyrsselskapet Masimo for brudd på patentlovene.

I oktober fastslo nemlig amerikanske International Trade Comission (ITC) at Apples sensorer for å måle oksygenet i blodet bryter med Masimos patenter.

Klokkene ble midlertidig blokkert i USA i desember før Apple fikk en midlertidig oppheving. Onsdag opphevet en ankedomstol en midlertidig forføyning som hadde blokkert forbudet fra å tre i kraft. Domstolen opphevet ikke ITCs beslutning, som for øyeblikket er under anke.

Det er uvanlig for Apple å fjerne funksjoner fra allerede utgitte produkter. Det skal imidlertid ha ingen tilbakevirkende kraft på tidligere kjøpte Apple Watch-enheter som inkluderer blodoksygenfunksjonen.