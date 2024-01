Google vil kutte flere jobber

Etter å ha sagt opp flere hundre ansatte forrige uke vil Google sitt morselskap Alphabet fortsette nedbemanningen videre inn i året. Det melder CNBC.

I en email sendt til ansatte onsdag kveld skrev konsernsjef Sunar Pichai at selskapet har «ambisiøse mål og vil investere i store mål det kommende året.» Investeringene vil imidlertid gå på bekostning av arbeidsplasser. «Realiteten er at vi må gjøre tøffe valg for å lage kapasitet for slike investeringer,» skrev Pichai videre.

Google skapte overskrifter i januar i fjor, da de annonserte at de ville kutte omtrent 12 000 jobber, mer enn seks prosent av den globale arbeidsstyrken. Selskapet fortsatte å gjøre mindre kutt gjennom 2023, inkludert nedbemanninger innen team som fokuserer på rekruttering, nyhetsprodukter og kartleggingsappen Waze.

Pichao skrev at årets nedbemanning ikke vil være på størelse med fjorårets, og ikke berøre alle team.