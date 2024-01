I desember 2021 søkte Reddit om en notering i USA, der selskapet ble verdsatt til om lag 10 milliarder dollar, drøyt 105 milliarder kroner. Noteringstørken etter pandemien førte imidlertid til at børsnoteringen ble utsatt, og selskapet er fremdeles ikke på børs.

Nå skal selskapet sikte mot en notering i mars, skriver Reuters, som viser til ikke-navngitte kilder med kjennskap til saken. Kildene skal ha hevdet at Reddit planlegger å offentliggjøre børsplanene i slutten av februar, og fullføre noteringen innen utgangen av mars.

Selskapet planlegger å selge omtrent 10 prosent av aksjene i børsnoteringen, og tegningskursen vil bli satt når det nærmer seg notering.

Tjener ikke penger

Reddit henter inntektene primært gjennom reklame, og tilbyr også premiumtilgang for 5,99 dollar pr. måned. The Information skrev i desember at selskapet forventet å generere litt over 800 millioner dollar i reklameinntekter i 2023, en økning på mer enn 20 prosent fra året før. Reddit sa også i fjor at det ville kreve betaling fra selskaper for tilgang til sitt applikasjonsprogramvaregrensesnitt (API), som brukes av teknologiselskaper for å trene store språkmodeller som brukes i kunstig intelligens.

I en Reddit-tråd i juni skrev grunnlegger Steve Huffman at selskapet går med tap. Tidligere har selskapet tilskrevet sine tap til investeringer i plattformen og at brukerne engasjerer seg mindre med reklame på nettstedet enn andre sosiale medier, og ifølge Reuters var dette en av grunnene til at børsnoteringen ble utsatt, i tillegg til det inntørkede noteringsmarkedet.

Reuters skriver at kildene har varslet at Reddits børsplaner kan bli utsatt, som tidligere, og ba om å ikke bli identifisert mens de diskuterte konfidensielle drøftelser. En talsperson for Reddit skal ha avslått å kommentere.