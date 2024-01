Ser heftig oppside i Apple

Til tross for en treg start på 2024 tror analytiker Wamsi Mohan i Bank of America at Apple vil gjøre det godt fremover. Torsdag oppgraderer han aksjen fra hold til kjøp, med et kursmål på 225 dollar per aksje. Det melder CNBC. Onsdag stengte aksjen på 182,6 dollar, hvilket vil si at analytikeren ser en oppside på 23 prosent. I kjølvannet av analysen steg aksjen 2 prosent i førhandelen.

«Vi oppgraderer Apple til kjøp fra nøytral, gitt: 1) en sterk flerårig iPhone-oppgraderingssyklus drevet av behovet for den nyeste maskinvaren for å muliggjøre Generative AI-funksjoner som skal introduseres i 2024/2025, 2) høyere vekst i tjenester mens Apple bedrer inntekter fra sin installerte base,» skrev analytikeren.

Mohan har særlig sterk tro på lanseringen av det nye produktet Vision Pro Headset, som han mener kan overgå inntekter fra iPad. Produktet lanseres 2 februar i USA, til en pris på 3 500 dollar.

Apple aksjen har vært under press i 2024, og har falt mer enn 5 prosent i år etter en oppgang på 48 prosent i fjor. Nedgangen har blant annet vært drevet av nedgraderinger fra Piper Sandler og Barclays. Førstnevnte nevnte bekymringer rundt verdsettelse, mens sistnevnte mener salg av iPhone, Mac og iPad kommer til å svekke seg.

Bank of America mener på sin side at det positive veier tyngre enn det negative, og mener aksjen er attraktivt priset i forhold til resten av S&P 500.