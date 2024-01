Uholdbart verdifall for brukte elbiler

Ny tall fra Auto Trader viser at elektriske biler mister opptil halvparten av verdien etter bare tre år, noe som langt overstiger verdifallet til konvensjonelle biler, skriver The Telegraph.

Auto Trader er Storbritannias største handelssted for biler, og deres analytikere har konkludert med at elbilsjåfører står overfor et «uholdbare nivåer av verdifall» på bilen deres. I en forskningsrapport fra selskapet kommer det frem at prisene på brukte elbiler har falt 23 prosent det bare det siste året.

40 prosent høyere verdifall

Ifølge Auto Trader kan en elbil som ble kjøpt for 50.000 pund i år, forvente å miste 24.000 pund i verdi i løpet av de neste tre årene. Mens for bensinbiler er det tilsvarende verdifallet på 17.000 pund, som vil si at prisfallet på elbiler er over 40 prosent høyere enn for konvensjonelle biler.

Noe som derimot taler til fordel for elbilene er at de i gjennomsnitt blir solgt fem dager fortere enn bensinbiler.

Verdiene på brukte elbiler falt dramatisk det påfølgende året etter at leveringsproblemene løsnet. I tillegg har også økte strømpriser, og en lavere oljepris, også påvirket etterspørselen.

– Forblir uholdbart lave

Videre advarer bilstedet om at «gjenstående verdier av elektriske biler forblir uholdbart lave.» De mener at prisen på brukte elbiler vil komme under ytterligere press i år etterhvert som leasingkontrakter opphører, og elbilprodusenter senker prisene på de nye bilene, skriver The Telegraph.

«Med over 800.000 nye elektriske biler registrert mellom 2020 og 2023, vil tilførselen til bruktbilmarkedet bare øke i 2024, og hvis etterspørselen ikke holder tritt, kan elektriske biler falle i verdi enda mer, noe som underminerer både forbruker- og forhandleres tillit,» skriver Auto Trader i forskningsrapporten.



I tillegg er det også ventet en bølge av kinesiske biler, som vil legge ytterligere prispress på markedet. Innen 2030 forventer Auto Trader at én av seks elbiler solgt i Storbritannia vil bli produsert av kinesiske selskaper.