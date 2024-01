Oljekjempe forlenger med Fredriksen-selskap

Flex LNG har mottatt varsel om selskapet som charter LNG-tankeren «Flex Resolute» har benyttet seg av sin første forlengelsesopsjon, og forlenger charteret med to år – fra 2025 til 2027, opplyser selskapet.

I børsmeldingen fra det John Fredriksen-dominerte rederiet står ikke det hvem det er som er leietageren, foruten om en «super major», men ifølge data fra VesselsValue er det den britiske oljekjempen BP som står bak charteret.

FORNØYD: Adm. direktør Øystein Kalleklev i Flex LNG. Foto: Iván Kverme

– Godt posisjonert

«Flex Resolute» ble i første omgang leid ut for en periode på tre år, fra januar 2022. Men med i avtalen fikk selskapene lagt inn to opsjoner til på to år hver.

Etter at den første opsjonen nå er blitt innløst, er «Flex Resolute» kontraktfestet til en leiekontrakt til tidligst første kvartal 2027. Og det britiske oljeselskapet, forutsett at det faktisk er dem som har chartet skipet, vil å så fall da ha en mulighet til å leie skipet for ytterligere to år.

– Vi er glade for at leietageren av «Flex Resolute» har besluttet å forlenge tidscharteren. Dette betyr at tidligste tilbakelevering for skipet er i 2027 hvor charteren har en ytterligere opsjon til å forlenge til 2029, sier adm. direktør Øystein Kalleklev i Flex LNG Management.



– Flex LNG er godt posisjonert med 95 prosent dekning for leieavtaler for 2024 og omtrent 50 års fast ordreinngang. Vi har ett skip, «Flex Constellation», som blir tilgjengelig dette året i løpet av andre kvartal, når fraktmarkedet vanligvis begynner å stramme seg inn igjen etter den sesongmessige tilpasningen ut av vinteren, legger han til.