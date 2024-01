Oppløftende signaler fra verdens største halvlederprodusent Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) har løftet tech-aksjer verden over, og i Børsmorgen fredag var et av temaene hva konsekvensene vil være for Nordic Semiconductor (NOD) her hjemme.

– NOD lever av mye større halvledere (20-40 nanometer), og er helt i andre enden sammenlignet med TSMC, sa Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes.

– Men der har NOD fått konkurranse fra bilindustrien, som nå har oppdaget at det går an å putte massevis av halvledere inn i bilene. Og på en telefonkonferanse nylig uttalte Texas Instruments at om etterspørselen hadde falt i alle konsumsegmentene, så var den fortsatt veldig sterk fra alle typer bilmerker, fortsatte han.

– Ikke ideelt

Molnes mener dette utgjør en utfordring for NOD.

– Selskapet er nå ikke alene om å etterspørre den type størrelse, kvalitet og priser de gjør. Det er ikke ideelt plutselig å få bilindustrien som konkurrenter på sourcing-siden, fordi når bilindustrien først bestemmer seg for noe så blir volumene alltid store, sa kommentatoren videre.

– Men NOD er et fantastisk selskap som helt sikkert finner sin måte å tjene penger ut av dette på, innenfor området de er gode på – nemlig konsumentdelen, la han til.