Sikrer seg over 90 prosent – aksjen sendes rett opp på Oslo Børs

Johan H. Andresens investeringsselskap Ferd og det færøyske investeringsselskapet Tjaldur Holdco II har gjennom sitt felles selskap Minerva Topco over lang tid kjøpt seg opp i Mintra.

Nå har de sikret seg over 90 prosent av selskapet, noe som sender aksjen rett opp 14,3 prosent til 4,00 kroner.

Prisen måtte opp

Det var i slutten av november Minerva la inn et bud på 3,50 kroner pr. aksje, noe som verdsatte teknologiselskapet til 784 millioner kroner. Da tilbudsperioden utløp en måned etter hadde de fått aksepter for 10,6 millioner Mintra-aksjer, tilsvarende om lag 4,7 prosent av selskapet.

Med dét kontrollerte Minerva like før jul totalt 84,3 prosent av selskapet. Det var imidlertid ikke nok til å tvangsinnløse de resterende aksjene, som krever en eierandel på over 90 prosent.

Nå har Minerva imidlertid gjennomført et blokkjøp med en kurs på 4,00 kroner pr. aksje. De har gjennom dette sikret seg ytterligere 8,3 millioner aksjer, noe som gir dem kontroll over 88,12 prosent av selskapet. I tillegg har enkelte aksjonærer i selskapet, med forbehold om at Minerva blant annet oppnår en eierandel på mer enn 90 prosent av aksjene, forpliktet seg til å bidra med totalt 4,5 millioner aksjer, i bytte mot aksjer i Minerva.

Etter gjennomføring av dette vil Minerva dermed eie 201,7 millioner Mintra-aksjer, noe som gir dem kontroll over 90,11 prosent av selskapet.

Tas av børs

Det var tilbake i mars 2022 at Ferd og Tjaldur dukket opp på aksjonærlistene til Mintra. Da inngikk de en avtale med det amerikanske oppkjøpsfondet The Riverside Company om kjøp av drøyt 71,6 millioner aksjer, tilsvarende om lag 38,5 prosent av aksjekapitalen. Kursen var på 3,75 kroner.

«Vi har fulgt med på Mintra i en tid, og vi synes at det har en spennende posisjon i et marked i vekst. Vi ønsker å utvikle selskapet videre sammen med Ferd og de øvrige aksjonærene», sa arbeidende styreleder i Tjaldur, Rúni M. Hansen, til Finansavisen da.

Ferd og Tjaldur har tidligere uttrykt at de ønsker å ta Mintra, som leverer programvareløsninger for digital opplæring i sikkerhetskritisk industri, av Oslo Børs. Etter en tvangsinnløsning av de resterende Mintra-aksjene, er det nå ventet en ekstraordinær generalforsamling for å vedta stryking av aksjene.

Mintra gikk på Euronext Growth høsten 2020 til en emisjonskurs på 9,70 kroner. Pareto Securities og SpareBank 1 Markets var våpendragere i transaksjonen som den gang priset selskapet til vel 1,8 milliarder kroner.