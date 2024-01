Full jackpot til Kindred-aksjonærene

Kindred Group fikk et kursløft på nesten 17 prosent mandag, som følge av at den Malta-baserte spilloperatøren skal selges til La Francaise des Jeux (FdJ). Kjøperen har ansvaret for Frankrikes nasjonale lotterispill og var tidligere eid og drevet av landets myndigheter. Prislappen er 130 svenske kroner pr. aksje, rundt 24 prosent mer enn fredagens sluttnotering. FdJ fikk likevel et kursløft på nær 8 prosent. Også flere andre aktører skal ha vist interesse for Kindred, siden konsernet i fjor begynte å vurdere «strategiske alternativer».

Finske Tietoevry sank derimot med 2 prosent. Programvareselskapet er blitt utsatt for et «ransomware»-angrep som forårsaket avbrudd for en del svenske kunder.

I USA fikk SolarEdge Technologies en etterlenget kursoppgang, etter et fall på nesten 80 prosent det seneste året. Kursen var ved 16-tiden opp med nesten 8 prosent, fordi ledelsen nå tar grep for å krympe kostnadene. Blant annet skal 16 prosent av bemanningen, rundt 900 ansatte, sparkes. Toppsjef Zvi Lando forklarte at utgiftene må tilpasses «en markedsdynamikk i rask endring». SolarEdge produserer «grønn» teknologi, inkludert blant annet batterier og invertere for solcelleanlegg, samt elbilladere. Et par andre solkraftrelaterte aksjer, Enphase Energy og First Solar, fikk kursløft på rundt 7 prosent.

Archer-Daniels-Midland (ADM) befant seg i motsatt ende av avkastningslisten, idet aksjekursen stupte mer enn 19 prosent. Den amerikanske produsenten av korn og matvareingredienser har permittert sin finansdirektør, etter at mulige regnskapsproblemer ble oppdaget i matvaredivisjonen. Forholdet etterforskes nå internt, noe som innebærer at rapporteringen for fjerde kvartal blir utsatt. Ledelsen varslet dessuten at fjorårets bunnlinje blir slankere enn tidligere antatt.

Forøvrig satte S&P 500 en ny rekord. Den amerikanske børsinideksen er nå opp med nær 22 prosent på et år. Den prises til 33 ganger det tiårige inflasjonsjusterte inntjeningssnittet, noe som er nesten 26 prosent mer enn gjennomsnittet for de seneste 20 årene.