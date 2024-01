Priskuttene i Tesla har fått analytikerne til å ta ned sine estimater i forkant av fjerdekvartalsrapporten som legges frem etter stengetid på Wall Street onsdag.

– Med økt konkurranse verden over er Teslas resultatmarginer definitivt truet. Tesla må levere en fantastisk topplinjevekst og ditto resultat pr. kjøretøy for å holde investorene fornøyde. Men den nedadgående kurstrenden siden jul antyder at aksjonærene ikke forventer altfor positive resultater, sier direktør Sam Fiorani hos det globale analysehuset AutoForecast Solutions til Marketwatch.

Elbilprodusenten fikk en trang start på 2024 etter priskutt i Kina og midlertidig stans av produksjonen i Tyskland forårsaket av uroen i Rødehavet og forstyrrelsene i forsyningskjeden denne fører med seg. Mer positivt var det at produksjonen og leveransene i fjerde kvartal toppet Wall Street-konsensus.

Notorisk optimist jekker også ned

Analytikerstanden venter ifølge FactSet et justert resultat pr. aksje på 73 cent i kvartalet etter inntekter på 25,6 milliarder dollar. I tilsvarende periode året før tjente selskapet 1,19 dollar pr. aksje av inntekter på 24,3 milliarder dollar.

«Tesla vil sannsynligvis fortsette å møte motstand fra sine pristiltak, og spørsmål om hvordan selskapet vil støtte veksten frem til det lanserer en bil for massemarkedet sent i 2025/26. (...) Men lavere litiumpriser kan komme selskapet til gode», skriver analytiker John Murphy i BofA Securities ifølge Marketwatch i et notat mandag.

Selv den notoriske Tesla-optimisten Adam Jonas i Morgan Stanley kuttet mandag kursmålet fra 380 til 345 dollar, men selv dette kursmålet er blant de høyeste på Wall Street og peker mot rundt 67 prosents oppside. Gjennomsnittlig kursmål blant Tesla-analytikerne er ifølge FactSet rundt 237 dollar.