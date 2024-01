Goldmans batterifavoritter: Ser batteriaksje opp over 120 prosent

Med elbilprodusenter som Tesla og BYD fortsetter å dominere, har Goldman Sachs gått igjennom batterisektoren på jakt etter potensielle aksjevinnere. For selv om investeringsbanken har senket vekstanslagene sine for den globale etterspørselen etter batterier fra 35 prosent til 29 prosent, er de fortsatt positive til sektoren, skriver CNBC.

I en oppdatering i forrige uke skriver meglerhuset at de estimerer en batteripakkepris på 91 dollar pr. kWh innen 2025, det vil ifølge analytikerne gjøre at kostnadsparitet for batteridrevne kjøretøy i forhold til biler med forbrenningsmotor kan oppnås uten subsidier i 2025.

En viktig grunn til at Goldman er såpass positive til sektoren som de er, er at den venter at batteriprisene vil falle raskt, noe som sannsynligvis vil drive en sterk etterspørsel i 2025 og fremover.

Doblingskandidat

Selskapet Goldman ser størst oppside hos er det sørkoreanske selskapet Samsung SDI. Det er et datterselskap av Samsung Electronics, som eier litt under 20 prosent av selskapet, og de har investert tungt i bygge nye anlegg i blant annet Nord-Amerika det seneste årene.

Goldman Sachs har en kjøpsanbefaling på selskapet og har satt kursmålet på 800.000 koreanske won, som representerer en potensiell oppside på 126 prosent fra tirsdagens sluttkurs.

Til sammenligning har også JP Morgan og Morgan Stanley også en kjøpsanbefaling på selskapet, men de ser «bare» en oppside på henholdsvis 69,5 prosent og 61 prosent. Mens Bernstein, som kom med en ny oppdatering onsdag, er mer enige med Goldman, og ser en oppside på 123 prosent.

Mye å hente hos LG

I tillegg anbefaler investeringsbanken de koreanske selskapene LG Chem og datterselskapet LG Energy.

LG Chem får et kursmål på 710.000 won, som tilsvarer en oppside 81,6 prosent. Mens for LG Energy ser investeringsbanken en potensiell oppside på 47 prosent i løpet av neste 12 månedene, etter å ha satt kursmålet på 550.000 won.

«De koreanske cellefirmaenes verdsetting priser allerede inn vårt pessimistiske scenario rundt både marginer og totalt adresserbart marked,» skriver Goldman i en oppdatering og påpeker at alle de koreanske selskapene er mottagere støtte gjennom IRA, skriver CNBC.

Goldman trekker også frem er det kinesiske selskapet Gotion High Tech, som også handles på børsen i Sveits. her ser investeringsbanken en oppside på 6,2 prosent, med et kursmål på 20,47 yuan.