For snart et år siden hevdet Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes at Netflix er vinneren i strømmemarkedet. Denne påstanden mener han ble manifestert av tirsdagens Netflix-rapport.

– De har prisingsmakt. Det er mye man kutter, men Netflix-abonnementet kutter man ikke, sa Molnes i Børsmorgen onsdag.

– Det har vært lett for dem å øke prisene, de har innført annonsebetaling og slått ned på passorddeling. Nå begynner de også å bli mer kreative på innhold, fortsatte han.

Netflix har den siste tiden lansert flere sportsdokumentarer, men tar det ifølge Molnes nå et steg videre gjennom den 10-årige samarbeidsavtalen som er signert med World Wrestling Entertainment (WWE).

– Avtalen gjelder Raw-biten. Vil du se dette live, må du få gjort det før det kommer på Netflix, ettersom billettene da blir veldig dyre, fortsatte han.