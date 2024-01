Meta er nå verdt 1 billion dollar

Etter fjorårets sterke kursoppgang har Meta, tidligere kjent som Facebook, fortsatt den gode trenden. Dette gjør at selskapet nå er verdt over 1000 milliarder dollar.

Meta nådde sist denne markedsverdien i 2021, som også var første gang selskapet nådde denne milepælen. I september 2021 var markedsverdien nær 1100 milliarder dollar.

På bunn i november 2022 var aksjen verdt rundt 90 dollar, men kan nå handles for ca. 392 dollar. Dette tilsvarer en solid økning på hele 330 prosent og en firedobling siden bunnpunktet.

Dette skyldes i stor grad konsernsjef Mark Zuckerberg sine kostnadsbesparende tiltak, som inkluderte over 20 000 stillingskutt. Dette ble stadfestet av Zuckerberg selv da han uttalte at 2023 ville bli et «år for effektivitet», etter at aksjen i 2022 nådde sitt laveste nivå på seks år.

Satser på kunstig intelligens

Hittil i år har Meta-aksjene steget med nesten 12 prosent. Aksjonærene ser positivt på selskapets fremtid, spesielt med tanke på dets ambisjoner innen kunstig intelligens.

Forrige uke kunngjorde Zuckerberg at Meta planlegger å anskaffe 350 000 H100-grafikkprossesorer fra et annet gigantkonsern, Nvidia, innen utgangen av året. Dette er sammen med allerede 600 000 H100-ekvivalenter, som skal leveres fra andre grafikkprosessorer. Dette tyder på at selskapet investerer milliarder av dollar i nye AI-prosjekter, ifølge CNBC.

Meta forventes å rapportere sitt regnskapsmessige resultat for fjerde kvartal 1. februar.

Microsofts leverte også ny milepæl

Også Microsoft har nådd en ny milepæl, da selskapets verdi oversteg hele 3000 milliarder dollar. Dette skjedde nesten to uker etter at de gikk forbi Apple som verdens mest verdifulle børsnoterte selskap. Apple har imidlertid siden det gjenvunnet sin posisjon som nummer én.