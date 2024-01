– En volatil og utfordrende tid i møte

IBM-aksjene steg med så mye som 5 prosent i etterhandelen onsdag, etter at teknologi- og tjenesteleverandøren kunngjorde resultater for fjerde kvartal som overgikk Wall Streets forventninger.

Ifølge LSEG leverte selskapet en inntjening pr. aksje på 3,87 dollar, mot forventede 3,78 dollar pr. aksje. IBM overgikk også forventede estimater på omsetning, og levert en topplinje på 17,38 milliarder dollar mot forventede 17,30 milliarder dollar.

«Vi har en svært utfordrende, usikker, og volatil tid i møte», uttalte finansdirektør James Kavanaugh i et intervju med CNBC, der han la særlig vekt på det makroøkonomiske landskapet.

Fri kontantstrøm for året beløp seg til 11,2 milliarder dollar, mer enn de 10,5 milliarder dollarene som var forutsatt på forhånd.

Med hensyn på det kommende året, uttalte IBM at de ser for seg 12 milliarder dollar i fri kontantstrøm i 2024 og inntektsvekst på området rundt fem prosent.

IBM opplyste at inntektene fra programvare kom på 7,51 milliarder dollar, en økning på 3 prosent, men mindre enn konsensus på 7,67 milliarder dollar blant analytikere undersøkt av StreetAccount.

Samtidig leverte de konsulentinntekter, på 5,05 milliarder dollar, som ga en vekst på rundt 6 prosent og endte opp litt under StreetAccount-konsensus på 5,12 milliarder dollar.

Introdusert venturefond

I løpet av kvartalet introduserte IBM en venturefond på 500 millioner dollar rettet mot oppstartsselskaper innen kunstig intelligens for bedrifter, og annonserte planer om å betale 2,13 milliarder euro for StreamSets og webMethods, to virksomheter som hovedsakelig eies av Software AG.