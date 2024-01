Vil hente over 60 mrd. til AI-satsing

Elon Musk har store planer for kunstig intelligens. Nå er selskapet hans xAI i samtaler for å skaffe opptil 6 milliarder dollar, nærmere 62,7 milliarder norske kroner, skriver Financial Times. Tesla-sjefen har hevet blikket utover landegrensen i jakten etter potensielle investorer.

Kan bli problematisk

Musk har et mål på en verdsettelse på hele 20 milliarder dollar og flere kilder hevder samtalene inkluderer et såkalt Family Office i Hong Kong.

Å skaffe penger i Hong Kong for et amerikansk AI-selskap kan bli en politisk utfordrende prosess i takt med økende geopolitiske spenninger, skriver nyhetsbyrået.

USA har forsøkt å innføre eksportkontroller for å hemme Kinas utvikling av avanserte teknologier. Biden-administrasjonen gjorde det i fjor forbudt for en del amerikanske investeringer i kinesisk AI, som også inkluderer Hong Kong.

Pågående forhandlinger

Morgan Stanley, som i 2022 hjalp med finansieringen av Musks oppkjøp av X, er hyret inn som tilrettelegger.

Ifølge en av kildene skal Musk også ha rettet seg mot statlige investeringsfond i Midtøsten, mens andre hevdet at investorer i Japan og Sør-Korea har blitt kontaktet. Forhandlingene er pågående, understreker kildene til Financial Times.