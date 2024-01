Kryptobørsen NBX kjøper edelstener for 24 mill.

The Mint er et norsk selskap som har raffinert handel med edelstener ved å introdusere verdens første RWA-handelsplattform for etisk utvunnede rubiner og safirer fra Grønland, heter det i en børsmelding fredag.

Med sin banebrytende tilnærming kombinerer selskapet ekte fysiske edelstener fra Grønland med NFT-teknologi, og gir en unik mulighet for alle investorer til å diversifisere sine porteføljer med edelstener som er nøye dokumentert fra gruven til hvelvet, heter det videre.

NBX betaler med aksjer. The Mint AS prises til 24 millioner kroner, og oppgjøret tar utgangspunkt i vektet gjennomsnitt siste 10 handelsdager før sluttførselsdato, dog vil maksimalt vederlaget ikke utgjøre mer enn 21 millioner aksjer i NBX, fremgår det av meldingen.

Synergiene skapt ved oppkjøpet forventes å øke inntektene til NBX med opptil 40 millioner kroner allerede det første året med en positiv margin på 10-14 millioner kroner, heter det også.

Et informasjonsmøte og den ekstraordinære generalforsamlingen forventes avholdt i løpet av februar. Avtalen sluttføres senest den 29. februar 2024.