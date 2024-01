Mulig milliardkontrakt til Atea

Atea er en av fire IT-infrastrukturleverandører som har gått tildelt kontrakt, fremgår det av en melding fra Atea fredag.

Varigheten av avtalen er to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. I løpet av perioden for rammeavtalen kan kunder i offentlige sektor kjøpe for opptil 3,7 milliarder danske kroner på tvers av alle leverandører, opplyses det.

Den nye rammeavtalen vil erstatte en tidligere rammeavtale som utløp i mai 2023.

Tildelingen av rammeavtalen kan bli anket av andre deltakere i anbudsprosessen. Fristen for anker er 5. februar. Forutsatt at det ikke er forsinkelser på grunn av en mulig anke, vil salget under avtalen begynne i februar.

