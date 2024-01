MacKenzie Scott var gift med Amazon-grunnlegger Jeff Bezos fra 1993 til 2019, og fikk en eierandel på 4 prosent av aksjene i netthandelsgiganten da de skilte lag.

I fjor skal hun ha kvittet seg med 65,3 millioner Amazon-aksjer, verdt totalt 10,4 milliarder dollar etter sluttkursen fredag. Det skriver Bloomberg, som viser til et regulatorisk dokument.

Dermed har 53-åringen solgt rundt 25 prosent av sin gjenværende aksjebeholdning i Amazon – et salg som i norske kroner er verdt nær 110 milliarder. De siste fem årene har hun solgt seg ned til en eierandel på 1,9 prosent i selskapet.

Stor gavmildhet

Ifølge Forbes' milliardærliste har Scott nå en formue verdt 42,6 milliarder dollar – 445 milliarder kroner. Det gir henne en rangering som verdens 29. rikeste person. Formuen kunne imidlertid vært langt større om det ikke var for hennes gavmildhet.

Like etter skilsmissen fra Bezos ble Scott med i The Giving Pledge, der hun lover å gi bort minst halvparten av formuen. Initiativet ble startet av Warren Buffett og Bill Gates, og Kjell Inge Røkke og Nicolai Tangen er blant dem som har lovet det samme.

«I tillegg til hvilke ressurser livet har gitt meg, har jeg en uforholdsmessig mengde penger å dele. Min tilnærming til filantropi vil fortsette å være gjennomtenkt. Det vil ta tid, innsats og omtanke», skrev Scott da hun ble med i The Giving Pledge.

Gitt bort 16,5 mrd. dollar

Ifølge Scotts nettside har hun nå donert 16,5 milliarder dollar til over 1.900 ideelle organisasjoner over årene. Mange av mottakerne har sagt at de ble kontaktet ut av det blå av Scotts filantropiske organisasjon.

Eksmannen Bezos er ikke med i The Giving Pledge, men har sagt til mediene at han planlegger å gi bort mesteparten av formuen sin. Han er ifølge Forbes verdt svimlende 181 milliarder dollar – 1.890 milliarder kroner – og kan dermed kalle seg verdens tredje rikeste person.

Amazon-aksjen hadde sine sterkeste år mens coronapandemien herjet, før den falt kraftig mot slutten av 2022. Siden har aksjen hentet seg godt inn. Fredag sto aksjekursen i 159,12 dollar, opp 60 prosent de siste 12 månedene.