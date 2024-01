Biden-administrasjonen skal snart kunngjøre milliarder av dollar i nye subsidier til brikkeprodusenter, inkludert Intel Corp. og Taiwan Semiconductor Manufacturing, som en del av anstrengelsene for å tilbakeføre produksjonen til landet, rapporterte Wall Street Journal på Bloomberg-terminalen.

Tilskuddene kan tildeles i løpet av de kommende ukene, og er en del av Chips Act, som har som mål å bringe brikkeproduksjonen tilbake til USA og motvirke Kinas voksende grep om den viktige produksjonen.

Så langt har det bare blitt gitt beskjedent økonomisk støtte til industrien, men de forestående kunngjøringene ventes å være for mye større beløp, ifølge WSJ, som henviser til bransjeledere kjent med forhandlingene.

Ledere forventer at noen kunngjøringer vil bli gjort før State of the Union-talen 7. mars. Andre mulige mottakere kan inkludere Micron Technology Inc., Texas Instruments Inc. og GlobalFoundries Inc., ifølge WSJ.