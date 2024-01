Etter to elendige år kom Cathie Woods børsnoterte, teknologifokuserte fond Ark Innovation tilbake med et smell i 2023, skriver Financial Times.

Med sine 68 prosent avkastning plasserte fondet seg med en forvaltningskapital på rundt 8 milliarder dollar innenfor den beste prosenten av teknologifond i fjor, viser tall fra Morningstar. Avkastningen kommer etter et tap på 23 prosent i 2021 og hele 67 prosent i 2022, da Federal Reserves mange renteøkninger for å dempe inflasjonen tok knekken på vekstaksjer.

To års «meningsløse» fall

Fjoråret var det beste siden 2020, da Tesla bidro til å løfte fondet hele 150 prosent. Og Tesla er fortsatt et av fondets investeringer med 7,2 prosent vekting, etter at Wood hamstret i kjølvannet av forrige ukes kursstup som følge av en svak kvartalsrapport.

– Det forventes at jeg skal si dette, men jeg mener vi tok vår støyt i 2021 og 2022 – og nå er vi på den andre siden av det, sier Ark Investment Management-sjefen til avisen.

Wood spår nå rentekutt og at 2024 blir nok et godt år for fondet som riktignok har falt over 10 prosent hittil i januar.

– Ærlig talt tror jeg det som skjedde med oss i 2021 og 2022 – et større fall for Nasdaq enn da tech-boblen sprakk, ikke gir mening fordi innovasjon er her og klar for å spille hovedrollen, fortsetter hun.

På bunn hos Morningstar

De store svingningene i Ark Innovation, som i hvert av de siste fire årene enten har vært helt på topp eller helt på bunn blant teknologifond, imponerer ifølge Financial Times ikke Morningstar, som gir fondet bare én av fem stjerner.

– Jeg tror Arks analyser har lidd under overoptimistiske prognoser som ofte ikke hensyntar et tilstrekkelig spekter av scenarier. Deres «bear case»-scenarier har vist seg å være overdrevent optimistiske, sier strateg Robby Greengold hos fondsanalytikeren til avisen.

Morningstar deler ut stjerner til fond som leverer de beste resultatene justert for både risiko og kostnader.