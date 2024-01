Med tap seks uker på rad er Tesla inni den lengste tapsrekken for selskapet siden 2016, skriver Bloomberg.

I tillegg er Tesla det selskapet på Nasdaq 100 som har gjort det dårligst i år, etter å ha stupt ned 26 prosent hittil i år, noe som har slettet hele 205 milliarder dollar, over 2,1 billioner kroner, i markedsverdi.

Ser Tesla i 1.200 dollar

Likevel er fondsforvalter David Baron i Baron Focused Growth Fund overbevist om at dette bare er en liten fartsdump før det kommer et nytt Tesla-rally.

VERDENS RIKSTE: Hvis David Baron får rett vil Elon Musks (bildet) formue stige til 570 milliarder innen 2030. Og skulle i tillegg Musk få viljen sin, vil det gjøre at verdien på Tesla-aksjene hans vil stige til 950 milliarder dollar. Foto: Bloomberg

Til tross for at Tesla i forrige uke advarte om at de vil ekspandere i et «betydelig lavere» tempo i år, forventer forvalteren at Tesla-aksjen vil nå 1.200 dollar innen 2030 innen 2030, noe som tilsvarer en oppgang på over 550 prosent fra dagens nivå.

For å sette dette i perspektiv har Tesla i dag en markedsverdi på 582,5 milliarder dollar. Skulle Barons spådommer kommer til virkelighet og aksjekursen stige mer enn 550 prosent, vil det gi selskapet en verdsettelse på 3.800 milliarder dollar. Da vil i så fall selskapet være verdt mer enn 800 milliarder dollar mer enn det verdens mest verdifulle selskap, Microsoft, er i dag. Dette vil i så fall gjøre at Musks eierandel på 15 prosent, som i dag er verdt 87,4 milliarder dollar, vil stige til 570 milliarder. Og skulle Tesla-sjefen, som i dag sitter på verdier på 199 milliarder dollar ifølge Bloomberg Billionairs Index, få en eierandel på 25 prosent, som han har snakket relativt høylytt om at han burde ha, vil det utgjøre 950 milliarder dollar.

Tesla var, sammen med Musks ikke-børsnoterte selskap SpaceX, fondets største investeringer ved årsskiftet. Barons fond fikk i fjor en avkastning på 28 prosent, og slo med det både S&P 500 og referanseindeksen Russell 2500 Growth Index.

Venter kursfest i år

I løpet av de neste 12 månedene forventer Baron at Tesla-aksjen vil stige til rundt 300 dollar. Det vil i så fall være en oppgang på 63,7 prosent.

– De vokser kanskje ikke 50 prosent i året slik selskapet trodde, men volumet vokser fortsatt med 15 til 20 prosent pr. år i et tøft miljø, sier Baron.



Tesla leverte 1,8 millioner biler i fjor, en økning på 38 prosent fra året før. Mens i år er det ventet at salget vil øke med ytterligere 17 prosent, skriver Bloomberg.

Når det gjelder SpaceX, forventer Baron at markedsverdien vil stige med 20 prosent i år, doble seg innen tre år og tredoble seg innen fem, etter at selskapet i desember ble verdsatt til nesten 180 milliarder dollar.