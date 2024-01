Kunstig intelligens (AI)-bølgen tok Nvidia til himmels på børsen i fjor, og på Børsmorgen mandag påpekte Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes at dette selskapet også stikker av med all superprofitt denne bølgen har ført med seg.

– Nvidia kjøper brikker (fra Taiwan Semiconductor) for 5 milliarder dollar, og selger videre for 30 milliarder dollar. Det er 600 prosent margin, sa han.

– Du har en industri med ett selskap som vokser, og dette selskapet har to hovedkundegrupper som har fått lov til å sette prisene selv: den kinesiske stat og oppstartsselskaper store teknologiselskaper – som Nvidia – har startet. De kjøper altså av seg selv, fortsatte Molnes.

REC-sammenligning

Han viser videre til at ubalanser i en verdikjede alltid retter seg opp på brutalt vis, og at prisene på brikker er nødt til å komme ned.

– Vi har erfaring fra Norge på en situasjon der ett selskap hadde superprofitt: REC Silicon. All profitten i solsektorens verdikjede i 2006/07 var i polysilisium som var knyttet til en spesiell faktor. Og når denne faktoren gikk over, var det eneste sikre at selskapet som ville bli gruset var det som hadde hatt superprofitten, sa kommentatoren.

– Det er like lurt å regne P/E på Nvidia nå som det var på REC Silicon i 2006/07. Det gir ingen mening, og Nvidias marginer kommer til å bli knust av konkurransen. Det er sånn kapitalismen er, la Molnes til.