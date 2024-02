Forvalter om Link Mobility: – Dette kan bli ordentlig moro

30.01.2024 Link Mobility har solgt unna en stor virksomhet i USA og det bør berolige alle som har vært bekymret for balansen i teknologiselskapet som er mest kjent for å sende ut SMSer til kunder av optikere, flyselskaper og andre selskaper. Her forklarer forvalter i DNB Small Cap, Hans-Marius Lee Ludvigsen, hva han ser i selskapet.