Microsoft slo forventningene

Saken oppdateres

Mirosoft la tirsdag frem tall for siste kvartal. Teknologigiganten omsatte for 62 milliarder dollar, og tjente 2,93 dollar per aksje. Med dette økte omsetningen med 17,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

På forhånd ventet analytikere en omsetning på 61,2 milliarder dollar, og en fortjeneste per aksje på 2,78 dollar. Teknologigiganten sa i oktober at omsetningen ville være ende på mellom 60,4 og 61,4 milliarder dollar.

– Ved å integrere kunstig intelligens gjennom alle lag av teknologiske infrastruktur vinner vi nye kunder og bidrar til å skape nye fordeler og produktivitetsgevinster på tvers av sektorer, sa konsernsjef Satya Nadella i en uttalelse.

Salget av Azure skytjenester økte med 30 prosent, sammenlignet med 29 prosent vekst i forrige kvartal. Analytikere hadde på forhånd forventet 27,7 prosent vekst. Økonomidirektør Amy Hood mener veksten til Azure økte med seks prosent grunnet økt etterspørsel etter AI-tjenester. Hun mener videre interesse for AI-produkter vil føre til at kunder investerer mer i grunnleggende tjenester som lagring og databehandling hos Microsoft.

I etterhandelen faller aksjen rundt 1,25 prosent, etter et fall på 0,3 prosent i den ordinære handelen. Hittil i år har Microsoft-aksjen steget rundt ni prosent. Tidligere i januar overtok selskapet Apple sin posisjon som verdens mest verdifulle selskap.

Microsoft 4. kvartal (Mrd. dollar) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 62,0 52,7 Driftsresultat 42,4 35,2 Resultat før skatt 26,5 20,3 Resultat etter skatt 21,8 16,4



I løpet av kvartalet fullførte Microsoft oppkjøpet av videospillutgiveren Activision Blizzard, sin største avtale noensinne. Selskapet kunngjorde også skreddersydde skybrikker og begynte salg av et kunstig intelligens-tillegg kalt Copilot i Microsoft sin 365-programvarepakke.

Men nedbemanningen fortsatte. Microsofts datterselskap LinkedIn kuttet omtrent 700 stillinger i oktober, i tillegg til de 10 000 som ble kunngjort tidligere i året. Forrige uke annonserte Microsoft at de vil eliminere rundt 1 900 ansatte i sin spillenhet, tilsvarende omtrent 9 prosent av arbeidsstyrken, etter Avtivision-oppkjøpet.