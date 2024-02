Tirsdag kveld ble det kjent at en domstol i Delaware har kjent ugyldig Elon Musks kompensasjonspakke på over 55 milliarder dollar i Tesla.

– Musk kan bruke dette til å gjennomføre det har har mest lyst til å gjøre, nemlig å skape en ny aksjeklasse hvor han kontrollerer 25 prosent av stemmene med veldig lite kapital, sa Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes på Børsmorgen onsdag.

– Dette gjør det mulig for Musk å selge alle de andre Tesla-aksjene sine. De pengene er nok Morgan Stanley interesserte i å få, ettersom han skylder dem masse penger for Twitter-lån. Morgan Stanley kommer nok til å hjelpe ham med å få nedbetalt disse lånene, fortsatte han.

– Luften går snart ut

Musk solgte seg kraftig ned i Tesla for å finansiere oppkjøpet av X (tidligere Twitter) for 44 milliarder dollar – og sitter i dag på rundt 13 prosent. Med 609 milliarder dollar i børsverdi ved stengetid tirsdag, sitter Musk på aksjer for 80 milliarder dollar.

– Dette er begynnelsen på slutten for Tesla, som har vært et fenomen i 15 år. 50 prosent av omsetningen i nulldagsopsjoner er i Tesla, så når Musk går ut og aksjen blir priset som en vanlig bilaksje går luften snart ut av ballongen, sa Molnes.