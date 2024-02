Kvartalstallene fra de amerikanske teknologikjempene kommer på rekke og rad denne uken, og torsdag kveld skal Meta Platforms, Amazon og Apple i ilden.

Aksjekommentator Karl Johan Molnes kommer til å holde et ekstra øye med sistnevnte.

– Inntektene i Apple har falt seks kvartaler på rad. Det store spørsmålet er iPhone-salget, og spesielt til Kina, og man må ikke bli overrasket om det blir litt svakere resultater, sa han på Børsmorgen torsdag.

Meta-tallene karakteriseres også som spennende, etter at «annonsemaskinen» Alphabet tidligere denne uken ble straffet for kvartalsrapporten sin.

– Alphabet tør ikke slippe løs dette AI, fordi de ser at det ikke fungerer helt. Du setter ikke en tomsing i kassa for å passe på verdens beste pengemaskin, og ødelegge denne ved at noen begynner å peke folk i feil retning, fortsatte Molnes.