Apples svindyre storsatsing i butikk

AAPL.US

Apple's Vision Pro headset ble lansert offisielt i USA fredag ettermiddag norsk tid, skriver CNBC.

Vision Pro starter prislappen på 3.500 amerikanske dollar, tilsvarende i overkant av 37.000 norske kroner.



Den skyhøye prislappen argumenteres for de mer enn 600 appene og spillene som er tilgjengelige på headsettet. Ifølge teknologigiganten er headsettet spesielt designet for å gi en «spatial computing»-opplevelse.

Ifølge adm.direktør Tim Cook i Apple, har Vision Pro et lerret der apper kan skalere utenfor grensene til en tradisjonell skjerm, og introduserer et kraftig tredimensjonalt brukergrensesnitt som brukere navigerer med øynene, hendene og stemmen.

Produktet er Apples første på syv år, og blir av Cook kalt for «det mest avanserte forbrukerelektronikkproduktet som noen gang er skapt».

Solgt i underkant av 200.000

Vision Pro ble lansert i USA morgenen etter at Apple rapporterte resultater for sitt fjerde kvartal, som overgikk analytikernes estimater. Dette er første gang på fire kvartal at Apple øker salgene sine, etter nedgang i hver av de fire forrige kvartalene.

Apples wearables-forretning, også kjent som «Andre produkter», overgikk også forventningene, men opplevde dog en 11 prosent salgsnedgang på årsbasis. Vision Pro blir med Apple Watch og AirPods i kategorien wearables, selv om analytikere ikke forventer at headsettet vil generere en betydelig mengde inntekt i begynnelsen.

Apple-analytiker Ming-Chi Kuo i TF International Securities sa under den første forhåndsbestillingen forrige måned at selskapet solgte anslagsvis 160.000 til 180.000 Vision Pro-headset.