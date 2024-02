Investeringsbank plukker ut tre AI-vinnere

De såkalte FAANG- og Magnificent 7-aksjene har hatt sine øyeblikk i rampelyset på markedet, men ifølge analytiker Josh Beck i investeringsbanken Raymond James, er det nå en ny portefølje som er i ferd med å kapre oppmerksomheten og består av tre store AI-vinnere. Det skriver CNBC fredag kveld.

«MnM - Microsoft, Nvidia & Meta vil være ledende i AI-æraen» skrev Raymond James-analytikeren i en melding til klienter.

Analytikeren ble spesielt positiv til Meta etter at teknologiselskapet rapporterte bedre enn forventede kvartalsresultater og kunngjorde sitt første utbytte.

Glem FAANG og Magnificent 7

Apple, Alphabet (morselskap til Google), Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia og Tesla – kjent som the Magnificent 7 – erstattet nylig det populære FAANG-akronymet som oppsto for rundt et tiår siden. Drevet delvis av entusiasmen rundt kunstig intelligens (AI), hadde Magnificent 7 et fantastisk år i 2023, som løftet hele aksjemarkedet.

Nå er det dog MnM som står i fokus for teknologiinteresserte investorer.

Meta-sjef Mark Zuckerberg sa under torsdagens tallslipp at selskapet vil fortsette å investere i AI og bygge opp datainfrastrukturen for å håndtere større arbeidsbelastninger. Aksjen har hatt en formidabel kursutvikling på få timer, med en økning på 21,5 prosent siden slipp.

Nvidia-aksjen har steget ytterligere 34 prosent i år etter en imponerende oppgang på over 220 prosent i fjor. Selskapet har vært en soleklar pådriver og favoritt når det gjelder kunstig intelligens.

Microsoft har hatt en oppgang på 9,5 prosent i år. Forrige måned nådde teknologigiganten en markedsverdi på over 3 billioner dollar og overtok tittelen som USAs mest verdifulle selskap fra Apple.