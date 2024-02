Amazon-grunnlegger Jeff Bezos vil selge opptil 50 millioner aksjer i selskapet innen 31. januar neste år, skriver Reuters.

Salgsplanene dukket først opp i årsrapporten til nettbaserte handels- og skytjenesteselskapet som ble lagt frem tidligere denne uken. Med fredagens sluttkurs tilsvarer det nesten 8,6 milliarder dollar, som vil si rundt 90 milliarder kroner.

Salgsplanen, som er underlagt visse betingelser, ble vedtatt 8. november i fjor og vil være fullført innen 31. januar 2025, ifølge årsrapporten.

Kurshopp

Amazon-aksjen fikk fredag en voldsom oppsving på børsen etter at de torsdag kveld la frem kvartalstall som blidgjorde investorene på Wall Street. Resultatene for fjerde kvartal slo analytikernes forventninger både hva angår topp- og bunnlinjen. Selskapet kom også med optimistiske utsikter for de kommende månedene. Omsetningen endte på nesten 170 milliarder dollar, mot en forventning på 166,2 milliarder dollar. Mens justert resultat pr. aksje kom på 1,00 dollar mot forventet 0,78 dollar.

Til sammen la Amazon på seg nesten 8 prosent i løpet av fredagen, og er opp nesten 15 prosent hittil i år. Det seneste året har aksjen steget 66 prosent på Nasdaq.



Bezos, som trakk seg som konsernsjef for Amazon i 2021, er for tiden rangert som verdens tredje rikeste mann med en formue anslått til 185 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaires Index. Bare slått av Tesla-sjef Elon Musk, som har en anslått formue på 205 milliarder, og Europas rikeste mann Bernard Arnault, som har en anslått formue på 185 milliarder dollar.