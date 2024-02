Vestres vekststrategi kan føre til tapte muligheter

Debattinnlegg: Tor W. Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Line Lervik-Olsen, professor ved Handelshøyskolen BI og NHH, og Seidali Kurtmollaiev, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og NHH – alle tilknyttet DIG-senteret ved NHH

Tor W. Andreassen. Foto: Iván Kverme

Line Lervik-Olsen. Foto: NHH

Seidali Kurtmollaiev. Foto: Marit Hommedal

Norske innovasjonsledere må våkne opp! Det er på tide å handle – ikke bare hardt, men også smart – dersom vi har mål om å bli like gode som våre nordiske naboer. Ved å samles under det nye merkenavnet «Made in Norway», kan vi vise verden hva norsk innovasjon virkelig handler om. Men da må vi vise frem fremtiden og ikke fortiden.

Mens Norge glitret på «Internationale Grüne Woche» i Berlin, en fremstående messe for landbruk, mat og hagebruk, glimret vi med vårt fravær på Consumer Electronics Show (CES) 2024 i Las Vegas, en global gigant innen teknologi.

Dette valget av arenaer for internasjonal representasjon kaster et interessant lys over Norges eksport- og vekststrategi, ledet av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Er Norges økonomiske fremtid forankret i de tradisjonelle sektorene som industri og landbruk, eller overser vi viktigheten av digital tjenesteinnovasjon?

«Grüne Woche» tilbyr en verdifull plattform for å promotere Norges styrker innen landbruk og sjømat. Norges engasjement her understreker en bevisst satsing på bærekraftig utvikling og innovasjon innenfor disse tradisjonelle næringsveiene. Samtidig står CES som et symbol på teknologisk nyskaping og digital fremgang, en arena hvor Norge er påfallende fraværende. Denne fraværsbeslutningen kaster spørsmål rundt hvorvidt vi kanskje undervurderer betydningen av å fremme og innlemme teknologisk innovasjon i vår økonomi.

Fremtiden er som kjent mer digital enn analog

Norges økonomi har lenge vært støttet av sterke, tradisjonelle sektorer som fiskeri og oljeindustri. Imidlertid, i en tid hvor verden beveger seg mot mer teknologiske løsninger, er det kritisk å vurdere hvordan vi posisjonerer oss i den globale økonomien. Vestres vekststrategi kan føre til tapte muligheter i den teknologisk drevne fremtiden.

Innovasjon Norge og næringsministeren står ved et veiskille. Ved å balansere mellom å styrke de tradisjonelle sektorene og samtidig utforske og utvikle teknologiske og digitale bransjer, kan Norge sikre en mer diversifisert og robust økonomi. Deltakelse på teknologimesser som CES kunne ha åpnet dører til nye markeder, samarbeidsmuligheter og innovasjonsveier, samtidig som den internasjonale profileringen under «Grüne Woche» opprettholdes.

Norges fremtidige næringsliv trenger en tosidig strategi. For å sikre langsiktig suksess og global konkurranseevne, er det avgjørende at landet vårt ikke bare satser på det trygge og kjente, men også våger å utforske det nye og ukjente – som for eksempel eksport av digitale tjenester.

Fremtiden er som kjent mer digital enn analog.

Tor W. Andreassen

Professor ved Norges Handelshøyskole (NHH)

Line Lervik-Olsen

Professor ved Handelshøyskolen BI og NHH

Seidali Kurtmollaiev

Førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og NHH

Alle er tilknyttet DIG-senteret ved NHH