Vokser tross tregt marked

– Det hjelper å selge løsninger som slår positivt ut på bunnlinjen, sier styreleder Per Inge Rygg i Vieri.

Enkle innkjøp er salgspitchen til det norske programvareselskapet Vieri, som siden 2017 har utviklet en skybasert bestillingsløsning for innkjøp og anskaffelser.

I 2022 hadde selskapet levert tre år med 50 prosent årlig vekst til 26 millioner i omsetning og nullresultat.

I fjor falt veksttakten noe i det han beskriver som et tøffere år, men økte fortsatt topplinjen med godt over 30 prosent.

– Vi kom inn på 34,4 millioner i år, mer eller mindre det samme som vi budsjetterte med, sier Rygg.

– Det er helt klart tøffere å selge at i den konjunkturen vi er i nå, der bedriftene er mer forsiktig med pengene. Det at vi klarer budsjettert veksttakt viser at etterspørselen likevel er der, sier han.

Forenklet innkjøp

Vieri henvender seg mot små og mellomstore bedrifter som ikke har egne innkjøpsavdelinger, der selskapets løsning i stedet gir kundene en nettbutikk hvor de ansatte kan bestille utvalgte varer fra tilknyttede leverandører.

Nettbutikken består av varekataloger fra leverandører kunden har gjort avtaler med, eller gjennom innkjøpssamarbeid, og er kompatibelt med EHF katalog- og ordreprosesser.

Selskapets salgsargument er at 80 prosent av totale innkjøp kan kunne gjøres som elektroniske bestillinger i Vieris nettbutikk,



– I løpet av året har vi tilpasset prismodellen for å kunne tilby en rimeligere inngang for vår kunder, noe som har gjort at vi øker mer enn noen gang målt i antall nye kunder, sier Rygg.

Europa-planer

I fjor sa Rygg at ekspansjon i Europa sto på planen. Forenklet av EU- og transportnettverket PEPPOL, som gjør det enkelt for selskaper og offentlige organisasjoner å gjøre elektroniske kjøp og faktureringer mellom europeiske land.

I forbindelse med ekspansjonen var planen å ansette, og i løpet av fjoråret økte staben fra 16 til 24 hoder.



– De fleste nyansatte er utviklere, og alt vi tjener pløyes tilbake i produktet og organisasjonen. Det som skiller klinten fra hveten innenfor vår bransje er de aktører som klarer å tilby programvare hvor alle typer kjøp dekkes, sier Rygg.

– Europa-ambisjoner krever føtter på bakken som snakker språket, og har en klar oppfatning av hva som skal til for å få innpass i flere europeiske land. Dette vil materialisere seg i løpet av 2024, sier han.