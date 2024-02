Nasdaq-noterte Yandex, kanskje mest kjent som «Russlands Google», selger sin russiske virksomhet for 475 milliarder rubler (5,2 milliarder dollar) til et konsortium av russiske investorer, skriver store, internasjonale medier som Financial Times og Reuters og viser til en pressemelding sendt ut mandag.

Styreleder John Boynton mener transaksjonen er den best mulige løsningen for aksjonærer og brukere i det han karakteriserer som «ekstraordinære omstendigheter.»

Største exit siden krigen

Oppgjøret vil bestå av minst 230 milliarder rubler i kontanter og opptil rundt 176 millioner Yandex A-aksjer for det Nederland-baserte morselskapet som med dette gjør det suverent største exit-salget et vestlig selskap har gjort siden Russlands president Vladimir Putin invaderte Ukraina i slutten av februar 2022.

LOGOEN: Utenfor Yandex-kontoret i Moskva. Foto: NTB

«Kontantvederlaget vil bli betalt i kinesiske yuan utenfor Russland», heter det i meldingen.

Yandex og Kreml har forhandlet om salget i 18 måneder, og salgssummen gjenspeiler «minst 50 prosent rabatt» i forhold til «fair value», en rabatt russiske myndigheter krever når utlendinger selger eiendeler i Russland.

I transaksjonen legges til grunn 10,2 milliarder dollar i markedsverdi for Yandex, basert på tre måneders gjennomsnittlig vektet kurs på Moskva-børsen. Like før invasjonen var markedsverdien nærmere 30 milliarder dollar for selskapet der nesten 88 prosent av aksjene er i fri flyt med mange vestlige fond blant aksjonærene.

Lukoil blant kjøperne

Kjøperen, Consortium.First, er et nyetablert investeringsfond forvaltet av Solid Management. Konsortiet ledes av Yandex-topper i Russland og støttes av fire finansielle investorer, deriblant det Lukoil-kontrollerte investeringsfondet Argonaut. De andre investorene er ifølge Reuters Infinity Management, IT.Elaboration og Meridian-Servis – eid av henholdsvis Alexander Tsjatsjava, Pavel Prass og Alexander Ryazanov.

Yandex understreker at ingen av kjøperne er under sanksjoner fra USA, EU, Storbritannia eller Sveits, noe som ifølge nyhetsbyråets kilder har utelukket mange andre potensielle russiske kjøpere.

Salget ventes, etter godkjennelse fra myndigheter og aksjonærer, å bli gjennomført i to faser. Første fase skal etter planen avsluttes i første halvår 2024, hvorpå andre fase blir iverksatt innen syv uker.